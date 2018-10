Kritiek op puppykamer voor studenten in Amsterdam: 'Alsof je een peuter inzet'

Om de studiestress van de naderende tentamens wat te verzachten kunnen studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) vandaag en morgen terecht in een speciale puppykamer. Tien jonge hondjes moeten daar de zorgen van studenten tijdelijk wegnemen.

De UvA stelt wel strenge eisen aan de knuffelsessie. Zo is de puppykamer maar twee uur per dag geopend, mogen studenten maximaal een kwartier blijven en worden er niet meer dan tien studenten tegelijk toegelaten. Verder houdt een gediplomeerd dierenartsassistente toezicht op het geheel, aldus de UvA in een verklaring. Alle 160 beschikbare plaatsen waren binnen een uur vergeven.

Niet iedereen is te spreken over de actie. "Ik denk dat de puppy's hier niet bij gebaat zijn", zegt Ineke van Herwijnen, directeur van de Hondenbescherming. Het was beter geweest om een oudere hond te nemen, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Een goed opgeleide volwassen hond kan het zeker leuk vinden om het gezelschap van andere mensen te hebben."

'Werken met puppy is alsof je een peuter inzet'

Van Herwijnen noemt de puppykamer op zich wel een initiatief met goede kanten: "Honden kunnen inderdaad het stressniveau van mensen verlagen. En het is natuurlijk mooi om te erkennen dat honden een rol hebben in onze samenleving en van belang zijn voor veel mensen. Maar er kunnen wel wat verbeterpunten gerealiseerd worden. Het werken met puppy's is iets wat professionele organisaties eigenlijk nooit doen, omdat je dan eigenlijk een peuter inzet terwijl je een professional nodig hebt."

Ze wijst op Stichting Hulphond als voorbeeld: "Daar wordt gewerkt met goed geselecteerde en opgeleide honden."