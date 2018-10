Friese Strontweek op lijst Immaterieel Erfgoed Nederland

De Strontweek in Friesland staat vanaf nu op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit weekend werden ook andere Friese tradities bijgeschreven op de lijst: ook het Grouster Sint-Piterfeest en het fierljeppen staan erop.

De Strontweek bestaat uit vier evenementen die allemaal iets met wind en water te maken hebben. Zo is er een Strontrace (een route die via het IJsselmeer en Amsterdam naar Warmond loopt), de Beurtveer (zeilrace), de Visserijdagen en het muziekfestival Liereliet. Bij de Strontrace mogen schippers alleen gebruikmaken van een kaart en kompas. De winnaars ontvangen de Zilveren Brijlepel.

Het evenement werd in 1974 voor het eerst gehouden, geïnspireerd door het transport van Fries mest naar de bollenstreek. Tegenwoordig wordt kunstmest afgeleverd, in ruil voor bloembollen die naar Workum moet worden vervoerd. Gebruik van motoren is verboden bij de race: als er geen wind is moet het schip met menskracht vooruit worden gebracht, door bomen of jagen.

De gemeenten Súdwest-Fryslân en Teylingen ondersteunden het idee van de Strontweek, meldt Omrop Fryslân. Tradities kunnen alleen op de lijst komen als er steun is van overheden.