Op de foto als goed voorbeeld, 'want wij misten vroeger een zwart rolmodel'

Terwijl de fotograaf de mannen op de goede positie probeert te zetten, vertelt initiatiefnemer Gershwin Bonevacia wat het idee achter de foto is: "Dit doen we vooral vanuit de noodzaak om alle zwarte mannen te empoweren. Door ze zichtbaar te maken kunnen zwarte jongens opgroeien met de overtuiging dat ze niet alleen maar voetballer of rapper kunnen worden, maar ook makelaar, fysiotherapeut of visagist."

'Rolmodel gemist'

Bonevacia is schrijver. Hij heeft een zwart rolmodel zelf vroeger gemist, vertelt hij. "In het Nederlands literaire landschap kom je weinig zwarte schrijvers tegen. Dan ga je je afvragen: is dit wel wat voor mij? Past het wel bij mij? Word ik wel geaccepteerd? En dat proberen we te doorbreken met deze fotoshoot."