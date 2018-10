Rolstoel van Stephen Hawking te koop

Een van de rolstoelen van de in maart overleden wetenschapper Stephen Hawking is te koop. Hij wordt begin volgende maand geveild in Londen. Veilinghuis Christie's verwacht er tussen de 11.000 en 17.000 euro voor te krijgen.

"Door een selectie aansprekende en fascinerende objecten te verkopen bieden we fans van zijn werk de kans een aandenken te kopen aan het uitzonderlijke leven van onze vader", legt dochter Lucy uit namens de familie. De opbrengst gaat naar twee goede doelen die zich inzetten tegen ALS, die ziekte waar Hawking aan leed.

Bibberige handtekening

Naast de rolstoel komen er nog 22 andere eigendommen van de natuurkundige onder de hamer, zoals een exemplaar van zijn proefschrift uit 1965 Properties of expanding universes, met een verwachte prijs tussen de 110.000 en 170.000 euro.

De veilingmeester noemt het een sleutelwerk in Hawkings leven. "Net toen hij op Cambridge begon aan zijn promotie-onderzoek, werd ALS bij hem vastgesteld. Hij was zo uit het veld geslagen, dat hij de studie een tijd opgaf, maar dit was het resultaat van zijn hernieuwde inzet."

Het werk is ondertekend in een bibberige handschrift, omdat Hawkings spieren begonnen uit te vallen. Een aangeboden exemplaar van zijn boek A brief history of time van enkele jaren later is gesigneerd met een duimafdruk.

Newton, Darwin en Einstein

Bewonderaars kunnen verder bieden op een bomberjack van de wetenschapper, een (tevergeefse) uitnodiging voor een feestje voor tijdreizigers en een script van een aflevering van The Simpsons waarin Hawking meespeelde.

In de veiling On the Shoulders of Giants worden ook stukken aangeboden die ooit eigendom waren van Isaac Newton, Charles Darwin en Albert Einstein.