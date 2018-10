Automobilist rijdt dure snelwegpomp voorbij

De ruim 200 bemande tankstations langs de snelweg zien meer klanten weglopen naar de 2100 meestal onbemande tankstations langs provinciale wegen of in de stad. Met maar één reden: de hogere brandstofprijzen.

"De verschillen kunnen oplopen tot 20 cent per liter, in een extreem geval zelfs tot 26 cent. Reken eens uit hoeveel je dan bespaart op jaarbasis", zegt Jan-Reint Vink van Travelcard, een bedrijf dat tankpassen uitgeeft aan zakelijke automobilisten.

Voor 'gewone' consumenten die de brandstof zelf moeten betalen lijkt het logisch dat ze kiezen voor de goedkopere onbemande tankstations. Maar volgens Vink letten ook steeds meer leaserijders, al dan niet verplicht door hun werkgever, op de kosten.

"Wij hebben 14.000 klanten in ons bestand met in totaal 350.000 tankpassen. In 2010 tankte van al die automobilisten nog ruim 23 procent langs de snelweg, nu is dat aantal gedaald tot 14 procent. Sommige bedrijven vragen ook aan ons: kunt u de dure snelweg-stations op onze passen blokkeren? Dat is natuurlijk een simpele manier voor een bedrijf om kosten te besparen."

Toename

Uit nieuwe cijfers die brancheorganisatie Bovag presenteert, blijkt dat het aantal onbemande stations nog steeds flink toeneemt. Vorig jaar waren de onbemande stations voor het eerst in de meerderheid, en aan die trend komt voorlopig geen einde.

"Het zou best eens kunnen dat over tien jaar twee derde van de benzinepompen onbemand is", zegt Tom Huijskens van de Bovag. "Plekken met onrendabele winkeltjes in de provincie worden omgebouwd tot een onbemand station. Het is niet voor niks dat bedrijven als Tinq en Tango groeien als kool. Voor veel lokale ondernemers is de ombouw naar onbemand vaak pure noodzaak om het hoofd boven water te kunnen houden. Personeel is nu eenmaal de belangrijkste kostenpost. Een onbemand tankstation heeft daar geen last van en kan die marge gebruiken voor verlaging van de literprijzen."

Uitzonderingen

Al zijn er altijd weer uitzonderingen. Zoals het bemande tankstation van Gerrit Heinen in De Heurne in de Achterhoek. Hij denkt er niet over om te stoppen: "Ik ga ermee door totdat ik erbij neerval", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Gerrit Heinen is de vierde generatie van het familiebedrijf en als het aan hem ligt, komt er beslist nog een vijfde generatie bij. "Wij verkopen natuurlijk niet alleen benzine en diesel. We hebben er een winkeltje bij met propaangas, potgrond, kunstmest, koffie en thee. Als we dat niet hadden, lukte het niet."

Maar de toekomst is ongewis. Heinen: "Welke kant gaat het op met de brandstoffen? Wordt het straks elektrisch rijden, of waterstof? Zeg het maar. Maar bijvoorbeeld de investeringen voor waterstof, die zijn zo gigantisch. Dat is voor een bedrijfje als het onze niet op te brengen. We moeten het zien."