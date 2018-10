Huizen Colombia bedolven door aardverschuiving

In Colombia zijn zeker negen mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Onder de doden zijn vijf kinderen.

De aardverschuiving gebeurde in een sloppenwijk in de stad Barrancabermeja in het noorden van het land en werd veroorzaakt door hevige regenval. Drie houten huizen met golfplaten daken zijn ingestort.

Een van de inwoners zegt dat hij er meteen op afging om te kijken of hij mensen kon redden. "Ik pakte een schep en begon te graven om mensen te zoeken. We wisten er drie naar boven te krijgen." De man zegt dat hij uiteindelijk moest stoppen met zijn zoekactie, omdat hij het niet meer aan kon zien dat er zoveel lichamen onder de modder lagen.

Aardverschuivingen komen met enige regelmaat voor in Colombia, met name in de regentijd. In gebieden waar bos is gekapt en bodemerosie is ontstaan, wonen veel mensen in provisorische huisjes.