Voor het eerst meeste Nederlanders niet religieus

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de jongste cijfers, uit 2017, zegt 49,3 procent tot een religieuze groepering te horen, in 2012 was het 54 procent.

De rooms-katholieken vormen met 24 procent vorig jaar nog steeds de grootste groepering, 6 procent van de Nederlanders noemt zich hervormd, 6 procent rekent zich tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 3 procent is gereformeerd. Opvallend is dat hervormden en gereformeerden zijn samengegaan in de PKN, maar dat veel leden daarvan zich nog steeds hervormd noemen.

Vijf procent van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim en zes procent geeft aan tot een andere religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Kerkbezoek

Het kerkbezoek daalt nog steeds, maar die daling gaat minder hard dan sinds de jaren zeventig gebruikelijk was. Ruim driekwart van de bevolking gaat zelden of nooit naar een religieuze dienst. Tien procent gaat wekelijks.

Alleen bij de katholieken daalt het kerkbezoek nog. Van hen ging vorig jaar nog maar 17 procent regelmatig naar de kerk. Bij protestanten en moslims is het bezoek aan kerk en moskee sinds 2012 niet afgenomen.

Gereformeerden vaakst naar de kerk

Van de PKN'ers gaat 60 procent geregeld naar de kerk. De gereformeerden zijn de trouwste kerkbezoekers, van hen gaat 70 procent regelmatig. Van de moslims brengt 42 procent minstens een keer per maand een bezoek aan een moskee.

Godsdienst blijkt vooral een zaak van lager opgeleiden en ouderen. Van de 75-plussers is 71 procent godsdienstig en bezoekt 34 procent geregeld een dienst. Het minst religieus is de groep van 18 tot 25 jaar. Daarvan acht 32,8 procent zich aan een religie verbonden, terwijl 12,6 procent regelmatig een religieuze dienst bezoekt.

Van de academici is 37 procent religieus en gaat 12 procent regelmatig naar een religieuze dienst. Bij mensen met alleen basisonderwijs zijn die percentages 64 en 20.