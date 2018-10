Regeringspartij Polen verstevigt macht in provincie

Bij regionale verkiezingen in Polen heeft de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid een voorzichtige overwinning behaald. Uit een eerste exitpoll blijkt dat de rechts-nationalistische partij 32,2 procent van de stemmen heeft gekregen, ruim 5 procentpunt meer dan vier jaar geleden. Het Burgerplatform haalt in de eerste polls nog 24,7 procent. De Polen mochten onder meer burgemeesters, stadsraden en provinciale parlementen kiezen.

Het was de eerste stembusgang sinds het aantreden van de huidige regering. De uitslag ervan wordt gezien als belangrijke indicator voor de tevredenheid met het beleid van de PiS-regering en als voorproefje voor de lange reeks verkiezingen die er aankomt. De Europese verkiezingen in 2019, maar de Polen kiezen ook een nieuw parlement (2019) en een president (2020). PiS-leider Jaroslaw Kaczynski noemde deze uitslag alvast 'een goed voorteken'.

Tweedeling

Maar er is niet alleen goed nieuws voor de PiS. In de uitslagen is een duidelijke tweedeling te zien: kiezers buiten de stad steunen de rechts-nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid. In de grote steden krijgt de oppositie meer steun.

In Warschau behaalde de pro-Europese kandidaat Rafal Trzaskowski een opvallende overwinning. Met 54,1 procent in de eerste exit polls is zijn zege duidelijk. In andere grote steden is een tweede ronde wel nodig, omdat er geen overtuigende meerderheid werd behaald.

De PiS lijkt met deze uitslag zijn invloed in provinciale parlementen te vergroten. Die zijn in Polen erg invloedrijk, hebben flinke budgetten en mogen onder meer beslissen hoe EU-subsidies worden besteed. De officiƫle uitslagen worden woensdag verwacht.