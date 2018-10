Biograaf: Koks diepste crisis was moment van loutering

Dat heeft een "stevig" hoofdstuk over Koks jeugd opgeleverd. Ook de acht hoofdstukken over Koks vakbondstijd (1961-1986) staan inmiddels "redelijk compleet" op papier. Het belangrijkste thema in deze periode was de fusie tussen de socialistische vakcentrale NVV en het katholieke NKV tot de FNV, in 1982. "Dat liep nog door tot 1985 door allerlei kwesties die te maken hadden met cultuurverschillen. Daar is hij heel succesvol in geweest."

De belangrijkste gebeurtenis in die periode was het Akkoord van Wassenaar (1982). Om de grote werkloosheid te bestrijden, kwamen de werkgevers- en werknemersorganisaties loonmatiging overeen in ruil voor arbeidstijdverkorting.

PvdA-leider en minister van Financiën

Krop begon in januari aan de periode 1986-1994, de jaren dat Kok PvdA-fractieleider en minister van Financiën in het derde kabinet-Lubbers was. "Daar heb ik een gesprek of vier, vijf over gehad en inmiddels twee hoofdstukken over geschreven." Krop hoopt over deze periode nog twee of drie hoofdstukken te schrijven. Het laatste gesprek was in juni.

Het overlijden van Kok, gisteren, betekent dat Krop het bij de voltooiing van zijn boek zonder de hulp van zijn belangrijkste bron moet doen. Hij weet nog niet hoe hij dat gaat oplossen. "Het kan wel, maar ik heb dan midden in het verhaal een breuk. Een breuk in de methode, de aanpak en waarschijnlijk ook de loop van het verhaal." Zeker is dat hij meer op de herinneringen van mensen uit Koks omgeving zal moeten varen.