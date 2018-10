Bezoekers spuiten met pepperspray op Amsterdam Dance Event

Bij drie evenementen van het Amsterdam Dance Event is met pepperspray gespoten. De EHBO heeft 28 mensen behandeld omdat ze last hadden van de bijtende stof.

De drie feesten waren op verschillende locaties. Het gaat om het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff Arena, Elrow in de Kromhouthal en Dockyard/Mystic Garden in het Westelijk Havengebied. Een bezoekster van Elrow in de Kromhouthal zegt tegen AT5 dat er paniek ontstond. "Mensen waren aan het overgeven buiten."

De politie denkt dat zakkenrollers de pepperspray hebben gebruikt. Of er mensen bestolen zijn is nog niet duidelijk. "Er zijn nog nul aangiftes gedaan, dus als er mensen slachtoffer zijn geworden dan vragen we hen zich te melden", zegt de politie tegen NH Nieuws.

Vrijdag werd er ook pepperspray gespoten, tijdens het optreden van DJ Martin Garrix. Ook daar werden mensen onwel