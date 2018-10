Europa deze week: het akkoord dat niet kwam

In juni 2016 stemde 51,9 procent van de Britse kiezers voor het verlaten van de EU. Waar ze precies voor stemden, was toen niet duidelijk. Door zowel remainers en brexiteers werden nogal wat geruchten en halve waarheden de wereld in geholpen. De feiten kwamen later pas en de werkelijkheid bleek weerbarstiger dan de slogans. Maar toen waren de stemmen al geteld.

Nu, twee-en-half jaar later, is onduidelijk hoe het gaat aflopen. Er is zeker vooruitgang gemaakt. 90 procent van wat geregeld moet worden, ligt vast. Dat zegt iets over de resterende 10 procent, Dat zijn de lastigste onderwerpen: de toekomstige handelsrelatie en de grens tussen de Britse provincie Noord-Ierland en EU-lid Ierland.

Bijtende toezeggingen

En dan loert het grootste gevaar voor premier May nog niet eens in Brussel maar in Londen. Ze heeft aan iedereen toezeggingen gedaan om de boel bij elkaar te houden. Maar die toezeggingen bijten elkaar. De radicale brexitvleugel van haar Conservatieve partij wil eigenlijk het liefst een harde brexit om in een keer van die hele EU af te zijn. De gematigde Conservatieven willen nog best deels meedoen.

May kan niet zonder de gedoogsteun van de Protestante Noord-Ierse partij DUP, dus iedere afspraak die ze maakt over de Noord-Ierse grens die de DUP niet bevalt, betekent het einde van haar premierschap en waarschijnlijk van haar hele kabinet.

Toch zijn er ook optimistische geluiden over een slotakkoord. De gevolgen voor zowel de EU als de Britten zouden bij een harde brexit desastreus zijn. Niemand zou het op z'n geweten willen hebben, net niet dat laatste stapje gezet te hebben. En als alles faalt, is er in de politiek en in de internationale betrekkingen altijd nog een heel probaat middel: uitstellen en wachten op betere tijden.