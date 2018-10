Israël schort omstreden sloop bedoeïendorp op

Israël heeft de ontruiming van een bedoeïendorp op de Westelijke Jordaanoever opgeschort. Begin deze maand verliep een deadline voor de inwoners om te vertrekken, maar daartoe hebben ze nog geen aanstalten gemaakt.

De ongeveer 180 dorpelingen van Khan al-Ahmar wachtten de afgelopen weken op de Israëlische bulldozers. Ze worden gesteund door internationale activisten, die naar Khan al-Ahmar zijn gekomen om te protesteren. Israël zegt dat het dorp illegaal gebouwd is en wil de Arabische inwoners verplaatsen. Het Hooggerechtshof gaf de regering in juli gelijk. Khan al-Ahmar ligt in het zogeheten gebied C, waar Israël zeggenschap over heeft.

Israël wil Khan al-Ahmar, gelegen ten oosten van Jeruzalem op de weg naar de Dode Zee, al jaren ontruimen, wat heeft geleid tot internationale ophef. De VN, de Europese Unie en mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen het dorp te laten bestaan, vanwege de impact op de gemeenschap en in het belang van een eventuele tweestatenoplossing.

'Mogelijk oorlogsmisdaad'

Vorige maand veroordeelde Nederland in VN-verband de gepland ontruiming scherp. Het gebied is belangrijk voor een toekomstige Palestijnse staat en sloop zou een tweestatenoplossing en vrede verder weg brengen, staat in een verklaring die Nederland opstelde met Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, België, Zweden en Polen.

Afgelopen week zei de aanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda, dat de evacuatie en sloop van het dorp mogelijk een oorlogsmisdaad is.

Een woordvoerder van premier Netanyahu zegt nu dat er voorlopig niet ontruimd zal worden en dat gesprekken over verplaatsing naar een andere plek worden voortgezet. Voorstellen van Israël hebben de inwoners tot nu toe afgewezen.