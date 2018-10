22 mijnwerkers vast in Chinese kolenmijn

In een kolenmijn in het oosten van China zitten sinds gisteravond 22 mensen vast. Een deel van de mijnschacht is ingestort, waardoor de mensen er niet meer uit kunnen.

Op het moment van het incident waren meer dan 300 mensen in de mijn aan het werk. De meesten zijn inmiddels in veiligheid gebracht, maar 22 mijnwerkers moeten nog worden gered. Ze zouden niet in gevaar zijn: de ventilatie in de schachten is volgens het Chinese persbureau Xinhua inmiddels hersteld.

China is de grootste producent en verbruiker van kolen in de wereld. De Chinese mijnen behoren tot de gevaarlijkste van de wereld: jaarlijks komen honderden mijnwerkers om het leven.