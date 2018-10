Twee Venezolanen komen om bij poging Aruba binnen te komen

Bij een poging om met een bootje ongezien Aruba binnen te komen, zijn twee Venezolanen om het leven gekomen. Vier anderen, die in dezelfde boot zaten, werden later aan land aangehouden door de politie.

Een dode werd uit zee gehaald, de ander lag aan land niet ver van het gestrande bootje. Het is nog niet vastgesteld hoe ze om het leven zijn gekomen. Beide slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Kort na de ontdekking van de twee slachtoffers werd een zoekactie gestart met hulp van de kustwacht. Daarbij werden drie andere Venezolanen ontdekt. Een vierde man kon later worden aangehouden. Het is nog niet duidelijk of er meer mensen aan boord waren van het bootje.

Medicijnen

Bij hun verhoor, kort na de arrestatie, zei een van de Venezolanen dat ze naar Aruba waren gekomen om medicijnen te zoeken. Bijna dagelijks proberen Venezolanen met gammele bootjes Aruba en Curaçao te bereiken, op de vlucht voor het grote gebrek aan voedsel en medicijnen.

Premier Evelyn Wever-Croes maakt zich grote zorgen over de toestroom van Venezolanen. Ze noemde het triest en zorgwekkend dat mensen hun leven verliezen terwijl ze op zoek zijn naar vrijheid. "Ze moeten wanhopig zijn geweest om hun leven op het spel te zetten", aldus Wever-Croes.

Aruba heeft 110.000 inwoners en naar schatting 5.000 illegalen.