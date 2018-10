Kok had gezag in binnen- en buitenland

Kok was ook geregeld nurks en geïrriteerd, maar bij degenen die met hem werkten overheerste toch het respect voor zijn deskundigheid en integriteit.

Zijn status als staatsman vestigde hij definitief met de manier waarop hij de kwestie-Zorreguieta oploste. De vader van de huidige koningin Máxima was omstreden omdat hij in de jaren zeventig in Argentinië staatssecretaris was geweest onder de bloedige dictatuur van generaal Videla. Kok schakelde minister van Staat Van der Stoel in, die Jorge Zorreguieta overtuigde om de huwelijksplechtigheid van zijn dochter niet bij te wonen.

Vakbond

Timmermanszoon Kok was al een bekende Nederlander toen hij zijn entree maakte in de Haagse politiek. Na een studie aan Nijenrode begon hij zijn loopbaan in 1961 bij het Nederlands Verbond voor Vakverenigingen (NVV), waar hij snel carrière maakte. Hij werd in 1976 de eerste voorzitter van de FNV - die ontstond uit een fusie van het NVV met het katholieke NKV - en was daarna jarenlang hèt gezicht van de Nederlandse vakbeweging.

In 1982 sloot Kok met werkgeversvoorzitter Van Veen het Akkoord van Wassenaar. Dat kwam erop neer dat de vakbonden zouden afzien van loonsverhogingen in ruil voor arbeidstijdverkorting. Kok vond die vrijwillige loonmatiging nodig, omdat de Nederlandse economie in zwaar weer verkeerde en de concurrentiepositie zwak was.

Het Akkoord van Wassenaar, dat geldt als het schoolvoorbeeld van het poldermodel, droeg in hoge mate bij aan het herstel van de Nederlandse economie dat zich vanaf 1984 aftekende.