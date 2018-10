Aanhoudingen voor wapenhandel in poolcentrum Almere

De politie heeft gistermiddag in Almere vijf verdachten opgepakt op verdenking van wapenhandel. Dat gebeurde bij twee invallen, in het Poolcentrum Almere op de Grote Markt en in een pand op een bedrijventerrein bij de snelweg A6.

De twee panden zijn op last van burgemeester Weerwind voor twee weken gesloten. Volgens Omroep Flevoland heeft hij de sluiting gelast omdat er aanwijzingen zijn dat op de twee locaties in wapens is gehandeld. De sluiting kan worden verlengd worden als de politie tijdens het onderzoek meer bewijs voor wapenhandel vindt.

Geen drank of eten

Het is niet de eerste keer dat het Poolcentrum Almere negatief in het nieuws komt. In mei van dit jaar schorste burgemeester Weerwind de drank- en horecavergunning en mocht er tien weken geen drank of eten worden verkocht. In december 2017 werd de vergunning ook al geschorst, toen voor de periode van twee weken.