Grote demonstratie in Londen tegen brexit, roep om nieuw referendum

In de demonstratie lopen veel jongeren mee die twee jaar geleden nog niet mochten stemmen. De 20-jarige Emily Longman zegt tegen de BBC dat ze toen vier maanden te jong was. Ze studeert nu Spaans en wil volgend jaar in het buitenland studeren. Ze weet niet of ze dan nog wel in aanmerking komt voor een EU-beurs voor jongeren die in een ander EU-land willen studeren.

Een jongen van 16 zegt: "Jongeren verliezen het meest bij een brexit. Ik heb straks minder geld en minder carrière-kansen."