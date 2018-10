Belgisch bedrijf overweegt inzet van 'stroomboten' tegen energietekort

Het Belgische energiebedrijf Engie Electrabel is op zoek naar drijvende elektriciteitscentrales om een mogelijk stroomtekort op te vangen. Deze winter dreigt in België een stroomtekort, door groot onderhoud aan zes van de zeven kernreactoren in het land.

Volgens de Belgische krant De Tijd heeft Engie Electrabel een Amerikaans bedrijf gevraagd om drijvende olie- en gascentrales. Maar het kost een half jaar om de 'stroomboten' in België te krijgen, omdat ze nu nog in India en de Dominicaanse Republiek liggen.

Gas en diesel

Het Turkse bedrijf Karadeniz kan twee schepen uit de Middellandse Zee en het Verre Oosten binnen veertig dagen in België krijgen, schrijven Belgische media. Die schepen kunnen aanmeren in de havens van Antwerpen, Oostende of Zeebrugge, zegt de vice-president van dat bedrijf. Nodig zijn alleen een aansluiting op het hoogspanningsnet en een gasleiding in de buurt.

De stroom op deze 'stroomboten' wordt opgewekt met diesel of gas. Samen kunnen ze maximaal 900 megawatt aan stroom leveren. Ter vergelijking: de kerncentrale van Tihange levert in totaal 3000 megawatt. Het zou voor het eerst zijn dat dit soort schepen in Europa worden ingezet. Nu worden ze vooral gebruikt als noodoplossing voor ontwikkelingslanden.

Een woordvoerder van het energiebedrijf bevestigt aan Belgische media dat onderzoek wordt gedaan naar de inzet van de stroomschepen, maar zegt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Onder meer Duitsland heeft al toegezegd stroom naar België te exporteren, maar de vraag is of er internationaal genoeg capaciteit is voor heel België.

Groot onderhoud

Bijna de helft van de stroom in België wordt opgewekt door middel van kernenergie. Vanaf november wordt echter aan zes van de zeven kernreactoren in het land gewerkt.

De twee Belgische kerncentrales in Tihange (drie reactoren) en Doel (vier reactoren) kampen voortdurend met technische problemen in zowel het nucleaire als niet-nucleaire gedeelte. In Doel en Tihange werden onder meer haarscheurtjes in de reactoren vastgesteld. Het is de bedoeling dat de twee centrales in 2025 sluiten.