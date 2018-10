Reiger neemt op zijn gemak een kijkje in parfumerie Gouda

Vreemde vogels genoeg, maar de reiger die woensdag zijn opwachting maakte in een parfumerie in Gouda was toch een geval apart.

De reiger liep naar binnen, keek rustig om zich heen en sloeg zijn vleugels uit voor een ongebruikelijke vlucht dwars door de winkel, rakelings langs de luchtjes en make-up, en vlak over de hoofden van de klanten. Daarna vloog hij weer naar buiten.

"Ik dacht even het wordt chaos, maar nee", zei een winkelmedewerker tegen Omroep West. De reiger heeft op zijn vlucht door de winkel feilloos gemanoeuvreerd en geen schade aangericht.