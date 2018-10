1.600.000.000 dollar op het spel in recordloterij VS

Amerika is in de ban van een loterij met een recordprijs. De winnaar van de Mega Millions Jackpot mag 1,6 miljard dollar op zijn rekening verwachten. Het is daarmee de grootste prijs die ooit werd uitgeloofd.

"Nu wordt pas echt leuk", zegt de directeur van de lotto-organisatie. "Je kunt haast niet overdrijven hoe spannend het is."

De loterij staat al bekend om zijn jackpot van ettelijke honderden miljoenen, waar je al voor 2 dollar naar kunt meedingen. Doordat de hoofdprijs sinds juli niet meer gevallen is, is het bedrag aangezwollen tot recordhoogte. Vannacht bleek dat er voor de 25ste keer op rij geen winnend lot was gekocht.

15, 23, 53, 65 en 70

Vijftien spelers uit meerdere staten hadden vannacht de juiste cijfers van de lottotrekking (15, 23, 53, 65 en 70), maar geen van hen had het wingetal voor de megaprijs, 7. Voor hen daarom geen miljard, maar slechts 1 miljoen. De volgende trekking is aanstaande dinsdag.

De winnaar kan kiezen of hij in een keer 905 miljoen dollar laat uitkeren, of in de loop van 29 jaren het hele bedrag. Uit belastingoverwegingen kiezen de meeste winnaars voor één bedrag. Als er meerdere winnaars zijn, moeten ze het bedrag delen.

De grootste prijs die tot nu toe werd uitgekeerd was 1,56 miljard dollar: in 2016 moesten drie winnaars uit Califonië, Florida en Tennessee die delen. Een jaar later won een man uit Massachusetts bijna 760 miljoen dollar in zijn eentje.

Kans: 1 op 302.575.350

De hoge prijzen veroorzaken een run op tickets in de 44 staten waar de loterij is toegestaan. Op het hoogtepunt van de verkoop deze week werden er 200 loten per seconde verkocht.

De kans dat iemand de jackpot daadwerkelijk wint is bijzonder klein: 1 op 302.575.350, ongeveer gelijk aan twaalf keer hetzelfde getal gooien met een dubbelsteen. De organisatie benadrukt dat er ook kleinere prijzen worden uitgekeerd, waar de winkans 1 op 24 is.