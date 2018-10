Zwolle kapt opnieuw groot aantal essen

In Zwolle worden de komende winter 480 essen gekapt. De bomen zijn ziek door de essentakstefte. Die schimmel tast aanvankelijk de takken aan, maar uiteindelijk de hele boom. Er is nog geen remedie tegen de boomziekte.

Voor Zwolle is het de tweede keer dit jaar dat tot massale kap wordt besloten. In april werden ook al eens 1800 essen weggehaald. Op dit moment is volgens RTV Oost zo'n dertig procent van alle essen in Zwolle aangetast door de agressieve schimmel. Doordat de bomen snel verzwakken, vormen ze een gevaar voor de omgeving en het verkeer.

Essentaksterfte is niet alleen een Zwols probleem. Staatsbosbeheer sloeg twee jaar geleden voor het eerst alarm over de schimmel, die al sinds 2010 in Nederland rondwaart. In 2016 was de schatting dat van de 4600 hectare essenbos die Staatsbosbeheer in Nederland in beheer heeft 80 procent was aangetast. Ook in het Amsterdamse Bos slaat de boomziekte hard toe: daar worden alleen al dit jaar 835 essen gekapt.

Gezonde nakomelingen

Omdat er vrees bestaat dat de es - een inheemse boomsoort - uit Nederland verdwijnt door de ziekte, probeert Wageningen Universiteit een snelle remedie te vinden. Onderzoekers hebben al vastgesteld dat er te midden van zieke populaties soms essen staan die de schimmel niet krijgen. Op een proefveldje wordt op dit moment onderzocht waarom die bomen 'weinig vatbaar' zijn.

Ook wordt gekeken of die paar gezonde essen gezonde nakomelingen kunnen opleveren zodat er in de toekomst nieuwe, resistente essen aangeplant kunnen worden.

Zolang die onderzoeken lopen is er nog geen alternatief voor kappen. Natuurbeheerders proberen wel een goede bestemming voor het kaphout te vinden. In Amsterdam worden beschoeiingen voor de vijvers gemaakt van de zieke essen, Staatsbosbeheer maakt er picknicktafels van. In Zwolle heeft de gemeente een stichting opgericht waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (bouw)materiaal maken van de gekapte essen.