Antonia Brico krijgt late eer met film 'De Dirigent'

De Nederlandse dirigente Antonia Brico leidde in de twintigste eeuw grote orkesten in de VS en Europa, maar in Nederland was ze niet zo bekend. Daar kan snel verandering komen in met de film De Dirigent van Maria Peters die volgende week in première gaat.

Antonia Brico werd in 1902 in Rotterdam geboren als kind van een Italiaanse pianist en een jonge Nederlandse vrouw, een tienermoeder. Ze werd geadopteerd en haar adoptieouders namen haar zes jaar later mee naar San Francisco, zo ver mogelijk van haar biologische moeder vandaan, die haar was gaan zoeken. Na een conflict met haar pleegmoeder moest ze als 15-jarige elders onderdak vinden. Ze had muzikaal talent, maar wilde iets onmogelijks: dirigent worden. Begin 1930 debuteerde ze toch, als dirigent van het Berliner Philharmoniker, in die tijd een van de beste orkesten ter wereld.

Ook voor regisseur Maria Peters was ze een volslagen onbekende. Totdat ze begin deze eeuw een documentaire over Brico zag, vertelt ze. "Ze is een Nederlandse. Deze dame had het ver geschopt in haar tijd. Ze had een tragische jeugd gehad in Amerika, gaat later in Nederland op zoek naar haar familie. Als gastdirigent van vooraanstaand orkesten kreeg ze mooie kritieken. Meer was haar niet gegund."