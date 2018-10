Dode bij brand in seniorencomplex Didam

Bij een brand in seniorencomplex aan de Schoolstraat in Didam is vannacht een 88-jarige man om het leven gekomen. Zijn vrouw, die ook in het appartement aanwezig was, heeft rook ingeademd. Zij is nagekeken door de ambulance en opgevangen door familie, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand ontstond rond 2.00 uur vannacht. Vanwege de grote rookontwikkeling is het seniorencomplex ontruimd. De ongeveer 50 bewoners zijn opgevangen in een zalencentrum in de buurt. De gemeente zoekt voor hen een tijdelijk slaapplaats. Volgens de veiligheidsregio maken ze het goed, ondanks hun vaak hoge leeftijd en beperkte mobiliteit.

Rond 3.00 uur was de brand geblust, maar de schade door rook en ingeslagen ramen is groot. De brandweer inspecteert de woningen om te bepalen wanneer de bewoners kunnen terugkeren. De verwachting is dat een deel van hen vandaag al terug kan.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.