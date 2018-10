Overijssel breidt jacht uit om varkenspest te voorkomen

De provincie Overijssel neemt extra maatregelen om te voorkomen dat varkenshouders te maken krijgen met de Afrikaanse varkenspest. Jagers krijgen toestemming om niet alleen overdag maar ook 's nachts op wilde zwijnen te jagen. Ze mogen nachtkijkers gebruiken.

Ook de omstreden drukjacht wordt - tijdelijk - weer toegestaan. Bij drukjacht drijft een hond het wild op, terwijl een jager vanuit een verhoogde positie schiet.

De Afrikaanse varkenspest, een voor varkens zeer besmettelijke ziekte, heerst vooral in Oost-Europese landen, zoals Roemenië. Sinds kort is de ziekte ook dichterbij geconstateerd, bijvoorbeeld in België.

Vrijwel altijd wordt Afrikaanse varkenspest overgebracht door wilde zwijnen. Een varkensboer die de ziekte bij zijn dieren constateert, rest niets anders dan het bedrijf ruimen. Voor mensen levert de ziekte geen gevaar op.

Plakje ham

De Overijsselse gedeputeerde Hester Maij wijst er bij RTV Oost op dat de varkenshouderij van groot financieel belang is voor de provincie. Daarom wil zij naast de intensivering van de jacht ook borden plaatsen met waarschuwingen in verschillende talen. Daarop wordt geadviseerd om geen broodjes met varkensvlees achter te laten in de natuur. Afrikaanse varkenspest is zo besmettelijk dat een plakje ham de ziekte al kan overbrengen.

Overijssel heeft na Brabant en Gelderland de meeste varkenshouderijen in Nederland. Een aantal daarvan ligt bij een natuurgebied waar ook veel wilde zwijnen lopen. Verspreiding van de varkenspest zou desastreus zijn, zei Ingrid Jansen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij eerder.