Humanitaire crisis met 12.000 illegale Venezolanen op Curaçao

Ellis is 27 jaar oud en ook zwanger. Zij woont op een gang in een afgelegen gebouw op de eerste verdieping. Verspreid in dat gebouw wonen nog een tiental Venezolanen zonder verblijfspapieren. De situatie van Ellis is redelijk hopeloos, erkent zij ook zelf. Zij werkte in één van de vele barretjes in Willemstad en knoopte een relatie aan met een Curaçaose man. Nadat ze van hem zwanger is geraakt, verloor ze haar werk en ook de man wil nu niets meer van haar weten.

Zij heeft bij eerdere bevallingen complicaties gehad en moet met een keizersnee bevallen. Maar zonder werk geen geld en een ziektekostenverzekering is al helemaal onmogelijk. Om geholpen te worden in het ziekenhuis, heeft ze 4000 Antilliaanse gulden nodig. Gezondheidszorg op Curaçao is alleen toegankelijk als je geld hebt, of een verzekering.

Ellis heeft geen van beiden en weet niet hoe ze dat kan oplossen. "Op de dag van de bevalling ga ik bij de voordeur liggen, dan moeten ze me wel helpen", zegt Ellis.