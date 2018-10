Tulpentelers vrezen voor beschimmelde bollen door hoge temperatuur

Normaal gesproken zitten alle tulpenbollen al in de grond rond deze tijd van het jaar, maar dat is dit jaar anders. Tulpentelers in Nederland staan voor een lastige keuze: hun bollen nu planten of nog even wachten. De temperatuur in de grond is te hoog, waardoor de kans op schimmels groot is.

Ongeveer de helft van de 800 tulpentelers begint nu toch met planten, want de tijd dringt. "Als het veel gaat regenen, kunnen we al helemaal niet meer planten. Dan slibt deze kleigrond helemaal dicht", vertelt teler Jacob Jan Dogterom uit Oude-Tonge. Bij hem gaan jaarlijks 180 miljoen bollen de grond in. Geen klus die zomaar geklaard is: het planten neemt ruim drie weken in beslag.

En omdat het natte winterseizoen steeds dichterbij komt, ziet Dogterom geen andere optie dan toch maar in de warme grond te planten. "Het is een kwestie van risico's afwegen.":