Vier jaar cel en tbs voor jarenlang misbruik op camping

Een 76-jarige man die twee meisjes misbruikte op een camping in het Brabantse Lierop, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs.

De man stond bekend als een vriendelijke opa die op de camping vaak slaapfeestjes voor kinderen organiseerde. Bij het bepalen van de strafmaat woog de rechtbank mee dat de man "ernstig misbruik maakte van het in hem gestelde vertrouwen".

In de rechtszaak draaide het vooral om het jarenlange misbruik van een nu 26-jarige verstandelijk gehandicapte vrouw tussen 2002 en 2012. Het misbruik laat tot op de dag van vandaag sporen na, vertelde het slachtoffer twee weken geleden voor de rechtbank.

Nog eens 5,5 jaar langer misbruik

De vrouw en de officier van justitie betoogden bij de rechtszaak dat het misbruik na 2012 nog 5,5 jaar langer doorging. Maar de rechtbank oordeelt volgens Omroep Brabant "dat er onvoldoende bewijs is om vast te kunnen stellen dat het meisje zich in die laatste periode niet aan de seksuele handelingen kon onttrekken".

Wel bewezen acht de rechtbank het seksueel misbruik van een ander meisje, toen 9 jaar oud, ook op de camping.

9-jarige kleindochter

Het was niet voor het eerst dat de man zich vergreep. In 2002 werd hij al eens veroordeeld voor ontucht, met zijn 9-jarige kleindochter. Hij kreeg een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan 337 dagen voorwaardelijk. De verdachte pleegde dus een deel van het misbruik waarvoor hij nu is veroordeeld in de tijd dat hij nog in therapie was.

Nu moet hij zich verplicht laten behandelen, en mag hij geen contact hebben met zijn slachtoffers en met minderjarigen. Ook moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 20.000 euro.