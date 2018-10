Gloednieuwe school Uithuizen moet worden gestript vanwege 'Eindhoven'

Breken we de nieuwe school af of strippen we de boel? Voor die keus stond de gemeente Eemsmond. Uit onderzoek bleek namelijk dat de vloer van de eerste verdieping van de net gebouwde basisschool in Uithuizen dezelfde constructie heeft als de parkeergarage van Eindhoven Airport, die in mei vorig jaar instortte.

Het college koos voor versterken, met een kostenplaatje van 3 miljoen euro. Sloop en nieuwbouw was nog duurder: 5,5 miljoen.

De kosten zijn zo hoog omdat de verbouwing ingrijpend is. De hele benedenverdieping moet compleet opengehaald worden. "Alles wat onder de plafonds zit, moet weg: stroomkabels, beluchting, leidingen", zegt de verantwoordelijke wethouder Bouman tegen RTV Noord.

Daarna komt er een staalconstructie die de vloer van de eerste verdieping moet dragen. Vervolgens wordt alles teruggeplaatst in een paar centimeter lagere omgeving. "Dat is het allerduurst."

Miljoenenplan

Wethouder Bouman zegt dat de gemeente eigenlijk meer maatregelen neemt dan nodig is. "Maar we willen zeker weten dat het veilig blijft. Na Eindhoven zijn de normen veranderd. Het college wil niet opnieuw het risico lopen dat we straks weer met andere normen te maken krijgen."

De gemeenteraad moet goedkeuring geven voor het miljoenenplan, aangezien de gemeente het uit eigen kas moet voorschieten. Bij een 'ja' kunnen de werkzaamheden naar verwachting begin volgend jaar beginnen.

De kinderen kunnen dan volgend jaar september naar hun nieuwe school. Dat is dan twee jaar later dan verwacht. Oorspronkelijk kostte de bouw van de school 4,3 miljoen euro.