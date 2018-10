Dance events of wielerwalhalla, ook de vuilstort wordt 'gerecycled'

Fietsen op een vuilnisbelt. Het kan vanaf vandaag op de VAM-berg in Wijster. De afvalheuvel, die het hoogste punt van Drenthe is, werd de afgelopen maanden verbouwd tot wielerparcours en is nu open voor het publiek.

Het dorpje boven Hoogeveen is niet de eerste plaats waar een vuilnisbelt tot een recreatiegebied is omgevormd. In heel Nederland ondergaan stortplaatsen metamorfoses, tot bijvoorbeeld golfbanen of skihellingen.