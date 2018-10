'Facebook accepteert advertenties met nepnieuws voor verkiezingsdag'

Facebook weigerde alleen een bericht over CDA-leider Buma, die de huizenmarkt zou aanjagen om zelf rijk te worden. Het bericht werd niet afgewezen vanwege onjuiste informatie, maar omdat er discriminerende teksten in zouden staan. Als de redacteur die eruit zou halen, zou Facebook het bericht alsnog plaatsen, stond in een automatisch bericht van het platform.

Berichten over de leiders van ChristenUnie en VVD werden wel geaccepteerd: "Gert-Jan Segers bekeerde zich in het geheim tot de islam" en "Rutte verdient zelf miljoenen aan afschaffen dividendbelasting: geheime aandelenportefeuille".

De redacteur kon ook deze berichten over stembureaus plaatsen: "Let op: de stembureaus in uw gemeente zijn vandaag gesloten! U kunt pas morgen stemmen" en "Fiets niet door de regen naar het stembureau maar stem gewoon vanuit huis!"