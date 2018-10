Dagboeken, zelfportretten en drukproeven Jan Wolkers naar Leiden

Jan Wolkers en zijn vrouw Karina wilden graag dat de nalatenschap van de schrijver naar Leiden zou gaan. Die wens lijkt nu in vervulling te gaan.

Museum De Lakenhal en de universiteitsbibliotheek Leiden hebben de nabestaanden van de schrijver laten weten dat ze het materiaal willen aankopen. Ze trekken er een jaar voor uit om het geld hiervoor rond te krijgen. Over het bedrag doen de aspirant-kopers geen mededelingen.

Hierdoor blijft het werk van de beeldhouwer-schilder-schrijver behouden. Ook kan de nalatenschap van deze belangrijke naoorlogse schrijver zo worden gebruikt voor tentoonstellingen, onderwijs en onderzoek.

Het gaat om beelden, dagboeken, brieven over zijn boeken en de film Turks Fruit, familiefoto's, aantekeningen, getypte teksten en drukproeven. Ook zijn er circa tachtig tekeningen: onder andere vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen, modeltekeningen, affiches en aquarellen.

Cirkel voltooid

Wolkers werd in 1925 geboren in Oegstgeest. Als tiener maakt hij zwerftochten door de natuur in en rondom Leiden om tekeningen, aquarellen en schilderijen te maken. Volgens zijn weduwe is hij in die plaats "als kunstenaar geboren".

Karina Wolkers: "Het spreekt vanzelf dat de tekeningen, schilderijen, beelden en manuscripten die hij in 65 jaar gemaakt heeft weer terugkeren naar Leiden. Daarmee is de cirkel van zijn kunstenaarsleven voltooid." Het is vandaag precies elf jaar geleden dat de kunstenaar overleed.

De laatste grote overzichtstentoonstelling van zijn werk was in 2008 in Museum De Lakenhal, samengesteld door Rudi Fuchs. Het museum heeft nu slechts drie werken van de kunstenaar.