Nu menselijke as gevonden in uitvaartcentrum waar babylijkjes lagen

In een uitvaartcentrum in Detroit waar vorige week elf babylijkjes werden aangetroffen, is nu ook een grote hoeveelheid menselijke as gevonden. In de kelder werden tussen het afval 269 bakjes met as aangetroffen.

De politie onderzocht het gesloten uitvaartcentrum nadat er per brief een anonieme tip was binnengekomen dat er menselijke resten lagen. Daarin werd tot in detail beschreven waar agenten moesten zoeken. Zo lagen er tien gemummificeerde foetussen in een dubbel plafond.

Het uitvaartcentrum was een half jaar geleden gesloten nadat er beschimmelde lichamen waren gevonden en lijken opgeslagen bleken in de garage. Ook was er gesjoemeld met geld voor begrafenissen.

Hereniging

Er is nog niemand opgepakt voor de wantoestanden bij de begrafenisondernemer. Wel zijn er meerdere rechtszaken in voorbereiding. De laatste eigenaar van het centrum is niet bereikbaar voor commentaar.

De politie probeert ondertussen de resten te herenigen met nabestaanden, in sommige gevallen is dat al gelukt. Het proces zal waarschijnlijk maanden duren en in sommige gevallen helemaal niet slagen: zo is op 52 dozen met as niet de identiteit van de gecremeerde vermeld.