Duizenden mensen rijden rond met ongeldig rijbewijs

"Met het oog op de verkeersveiligheid vinden wij het belangrijk dat het rijbewijs wordt ingeleverd", zegt een woordvoerder van het CBR. "Na een ongeldigheidsverklaring wijzen wij onze klanten daar met klem op."

Maar het CBR heeft niet de bevoegdheid om het rijbewijs op te eisen. De organisatie stuurt twee brieven - een aangetekende brief en een via de 'gewone' post - maar kan daarna niets meer doen. "Het CBR is nu eenmaal geen opsporingsinstantie", zegt de woordvoerder. "We zijn blij met strengere controle door de politie."

Wie zijn ongeldig verklaarde rijbewijs op zak houdt, is strafbaar: er staat een geldboete op van 230 euro. Als je er ook nog eens mee gaat rijden, kan die boete oplopen tot 8300 euro. Ook riskeer je een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.