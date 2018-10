Vrijspraak voor vluchteling: reis naar IS-gebied blijkt familiebezoek

Een 26-jarige vluchteling uit Syrië die werd gezien als terrorisme-verdachte, is vrijgesproken. Obeed A. werd in mei 2016 gearresteerd op Schiphol omdat hij naar IS-gebied wilde reizen.

A. kwam in 2014 als vluchteling naar Nederland. Hij heeft een verblijfsvergunning en woont in Rotterdam. Toen de man op de luchthaven werd aangehouden, had hij een tas met medicijnen en 1100 euro aan contanten bij zich.

'Extremistische ideeën'

Het OM dacht aanvankelijk dat A. extremistische ideeën had. Daarbij baseerde het zich onder meer op filmpjes en foto's op zijn mobiele telefoon. Op een van de foto's staat de broer van A. als jihadist met een wapen in zijn handen. Het OM vermoedde dat ook A. zich wilde aansluiten bij een terroristische organisatie.

Volgens advocaat Paul Verweijen was al snel duidelijk dat A. zijn zieke moeder wilde bezoeken die in IS-gebied woonde. "Verschillende getuigen hebben dit bevestigd. De medicijnen waren voor haar", zegt de raadsman.

Vast op terroristenafdeling

Obeed A. heeft vijf maanden vastgezeten. Bij de behandeling van de zaak vandaag vroeg het OM om vrijspraak. De rechtbank ging daarin mee. De rechters zijn ervan overtuigd geraakt dat A. inderdaad op familiebezoek wilde.

Volgens advocaat Verweijen bewijst deze zaak dat terrorismeverdachten schuldig zijn totdat ze zelf het tegendeel hebben bewezen. "Hij heeft op de terroristen-afdeling gezeten, het zwaarste gevangenisregime in ons land. En dat is ernstig, want de politie had allang aanwijzingen dat hij inderdaad zijn familie ging bezoeken en dat hij geen radicale denkbeelden aanhangt. Desondanks heeft het OM zich telkens verzet tegen zijn vrijlating."