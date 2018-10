Spirituele woongroep niet vervolgd voor overlijden vrouw

Het OM heeft besloten twee vrouwen en een man uit Utrecht niet te vervolgen voor betrokkenheid bij het overlijden van hun huisgenoot. De vrouw overleed in juni vorig jaar in een huis in de wijk Lombok aan de gevolgen van ondervoeding.

Het kwartet vormde een spirituele woongroep. De leden zijn zogenoemde ademhalisten, die voornamelijk leven van licht, of "lichtvoeding" zoals de groep het omschrijft op de eigen website: "We hebben het gevoel dat we hierdoor beter muziek kunnen maken en zuiverder kunnen zingen."

De vier woonden sinds 2006 met elkaar in een huis. In mei 2014 besloten ze "verder te gaan met eten loslaten". Sindsdien leeft de groep voornamelijk op kruidenthee en zelfgemaakte sappen.

Geen bewijs

Direct na het overlijden van de vrouw vorig jaar werden haar huisgenoten verhoord door de politie. Het OM vermoedde dat het trio de overleden vrouw haar in een hulpeloze toestand niet de juiste zorg had geboden en begon een onderzoek.

De onderzoekers vonden echter geen bewijs voor strafbare feiten. Daardoor is volgens het OM niet vast komen te staan of de drie strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van de vrouw, waarna is besloten de zaak te seponeren.