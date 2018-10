Asielzoeker steekt zich in brand bij bed-bad-en-broodopvang Groningen

Voor het oog van zo'n twintig medewerkers en gasten van een bed-bad-en-brood-opvang in Groningen heeft een asielzoeker zich in brand gestoken. Bij het personeel en de andere vluchtelingen overheerst het schuldgevoel, zegt directeur Joop van Tilborg: hadden we meer kunnen of moeten doen om dit te voorkomen?

De man kwam vanochtend het terrein van de stichting Inlia aan de Helsinkistraat op en overgoot zich daar met benzine. Daarna stak hij zichzelf in brand.

Poederblusser

"Daarna kwam een aantal mensen razendsnel in actie", vertelt Van Tilborg. "De een belde 112, een bhv'er rende naar buiten met de poederblusser, weer een ander hielp om de clip van de brandblusser los te trekken."

De man is door ambulancepersoneel behandeld aan brandwonden en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

'Had ik toch ...?'

Het voorval heeft erin gehakt bij de gasten en het personeel. "De maatschappelijk werkster bijvoorbeeld had vanmiddag een afspraak met hem gepland. Die vraagt zich nu af: had ik hem eerder ...?"

De alleenstaande asielzoeker, over wie alleen is bekendgemaakt dat hij uit het Midden-Oosten komt, was uitgeprocedeerd, verward en kwetsbaar. Hij had meerdere keren al verteld dat hij zichzelf iets wilde aandoen.

"De man had intensieve begeleiding. Na zo'n incident vraag je je af: intensief genoeg? Maar we hebben het gevoel dat we alles gedaan hebben wat we konden."