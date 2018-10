Eindelijk bouwvergunning voor Sagrada Familia

Na 133 jaar komt er eindelijk een officiële bouwvergunning voor de Sagrada Familia, de kathedraal naar het ontwerp van Antoni Gaudí in Barcelona. Het kerkbestuur en de gemeente hebben daarover overeenstemming bereikt. Burgemeester Colau spreekt van een "historische dag".

Over het akkoord is volgens de Spaanse krant El País twee jaar lang onderhandeld in tweewekelijkse vergaderingen. Het bestuur van de Sagrada Familia betaalt de komende tien jaar in totaal 36 miljoen euro aan de stad, om te delen in de inkomsten van de belangrijkste toeristische trekpleister van Barcelona. Het geld wordt gebruikt voor verbetering van het openbaar vervoer en herontwikkeling van de straten rondom de kathedraal.

De eerste steen voor de Sagrada Familia werd in 1882 gelegd. Volgens de huidige planning moet de bouw in 2026 zijn afgerond. Jaarlijks trekt de kerk 4,5 miljoen bezoekers, die zorgen voor een opbrengst van 50 miljoen euro.

Huizenblok

In de bouwvergunning zijn nog geen afspraken gemaakt over de trap die moet leiden naar de 'Gevel van de Glorie', een van de drie ingangen van de kathedraal. Die trap is opgenomen in het ontwerp van Gaudí, maar tot nu toe nog niet gebouwd, omdat er op die plek een huizenblok staat. Voor het bouwen van de trap zullen die huizen moeten worden gesloopt.

Geen enkele gemeentelijke overheid heeft zich hier tot nu toe aan willen wagen omdat onteigening een fortuin kost. Een speciale commissie gaat zich nu over deze kwestie buigen.