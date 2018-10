Japanners verbaasd: kersenbloesem bloeit in de herfst

De bloei van de kersenbomen is een nationaal fenomeen in Japan aan het begin van de lente. De inwoners van het land zijn daarom verbaasd dat er nu ook in de herfst al bloesem is te zien. De orkanen van de afgelopen tijd zijn daarvan de oorzaak.

Volgens Japanse weerkundigen zijn vanuit het hele land meer dan 300 meldingen binnengekomen over bloeiende sierkersen. "Dat is in het verleden ook weleens gebeurd, maar ik kan me niets op deze schaal herinneren", zegt een van hen.

Hoewel het natuurlijk niet gaat om de gebruikelijke bloemenzee, zetten Japanners ook deze bloesem graag op de foto: