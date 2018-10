‘Spammers verantwoordelijk voor hack bij Facebook’

De aanval waarbij hackers toegang kregen tot gegevens van 30 miljoen Facebookgebruikers is het werk van spammers. Dat denken onderzoekers van het sociale netwerk, melden bronnen aan The Wall Street Journal. Het zou gaan om een groep die via misleidende advertenties geld wil verdienen.

Het zou gaan om een groep die actief is op Facebook en Instagram en zichzelf presenteert als een digitaal marketingbureau. Het veiligheidsteam van Facebook zou de spammers al langer op de radar hebben staan.

Eerste informatie over daders

Het is de eerste keer dat er iets naar buiten komt over de herkomst van de hack. Facebook heeft tot nu toe niks gezegd over de daders. Er werd rekening mee gehouden dat een land achter de hack zit, bijvoorbeeld Rusland of Noord-Korea. Op basis van de eerste bevindingen sluiten de onderzoekers dat nu uit.

Bij de hack kregen de aanvallers de zogeheten access tokens van 30 miljoen gebruikers in handen. Zo konden hackers zich toegang verschaffen tot de accounts.