Cadeautje van de baas helpt bij stoppen met roken

Stoppen met roken blijkt kansrijker als mensen op hun werk een groepstraining volgen en beloond worden voor hun prestatie. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Maastricht waarvan The Lancet Public Health vandaag de resultaten publiceert.

Van alle deelnemers aan de stoptraining bleken degenen die hiervoor werd beloond significant vaker na een jaar nog steeds niet te roken.

De Maastrichtse onderzoekers verdeelden ruim 600 rokende werknemers van tientallen bedrijven uit uiteenlopende sectoren in een onderzoeksgroep en een controlegroep. Alle deelnemers aan de studie volgden op hun werk een groepstraining van zeven sessies van anderhalf uur om te stoppen met roken.

Cadeaubonnen

De helft van de deelnemers kreeg na het afronden van de cursus een cadeaubon van 50 euro. Als ze het na drie maanden nog steeds volhielden kregen ze nog zo'n cadeaubon. Zes rookvrije maanden werden beloond met een derde bon van 50 euro. Wie na een jaar nog steeds niet rookte, ontving een cadeaubon van 200 euro.

Van alle rokers in de onderzoeksgroep rookte 41 procent na een jaar nog steeds niet. Van de deelnemers in de controlegroep, die geen cadeaubonnen kreeg, was slechts 26 procent na een jaar nog altijd rookvrij.

Hoe langer rookvrij hoe beter

Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat de kans dat mensen na een stoptraining weer gaan roken kleiner wordt naarmate er meer tijd verstrijkt. Deze studie bevestigt dat beeld.

Zowel in de groep die beloond werd als in de controlegroep begonnen veruit de meeste mensen die terugvielen binnen een half jaar weer te roken. In het tweede halfjaar van de onderzoeksperiode vielen nog maar weinig mensen terug in hun slechte gewoonte.

"Als een bedrijf zijn werknemers een groepstraining om te stoppen met roken aanbiedt, in combinatie met een beloning, dan werkt dat uiterst effectief", zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde. "En daarvoor hoef je niet heel grote bedragen uit te geven. Het gaat om de combinatie van de cursus en een beloning. In een Zwitsers onderzoek waarbij mensen 1600 euro kregen als ze na een jaar nog gestopt waren met roken, maar géén cursus, lukte het nog geen tien procent van de rokers om te stoppen."

Lageropgeleiden net zo kansrijk

De aanpak werkte vergelijkbaar goed bij mensen uit verschillende inkomensgroepen en met verschillende opleidingsniveaus. Dat is opmerkelijk omdat de ervaring is dat lageropgeleiden met een laag inkomen doorgaans lastiger te bereiken zijn met stoppen-met-roken-programma's.

"Dat is misschien wel het mooiste resultaat van ons onderzoek", zegt Van Schayck. "Tot nu toe was het steeds heel lastig om die bevolkingsgroep te bereiken. En ook om ze te helpen het stoppen met roken vol te houden. Er zijn heel veel studies gedaan die laten zien dat het juist bij die groep mensen mislukt. Daarom zijn we ontzettend blij met de uitkomst van onze studie waarin het wél lukt."

Baten overstijgen kosten

Ook de werkgevers die de stoppen-met-roken-cursussen hebben aangeboden aan hun personeel - en in de helft van de gevallen ook een beloning hebben gegeven - zijn volgens Van Schayck enthousiast.

"De kosten die ze maken voor dit programma vallen in het niet bij de kosten als gevolg van werkuitval door rookpauzes die mensen nemen, ziekteverzuim dat samenhangt met roken, ernstige ziekten die mensen oplopen en vroegtijdig overlijden."