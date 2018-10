Holy FAQ, alle frequently asked questions over de brexit

Ja, we gaan het vandaag weer over brexit hebben. Want in Brussel dineren de regeringsleiders van de EU-lidstaten met elkaar om alle obstakels nog eens door te spreken. Premier May van Groot-Brittannië komt daarna langs om haar kant van het verhaal uit te leggen.

Termen en namen als 'Chequers-plan', 'no deal', 'Artikel 50', 'hét grensprobleem' en 'Boris Johnson' zullen voorbijkomen. Zie jij door de bomen door het brexit-bos nog?

Want waar gaat die brexit nou helemaal over? Waar zitten de pijnpunten? En wie is toch Tina? Bekijk deze interactieve special die antwoord geeft op alle vragen die je over brexit hebt. En nog een paar extra.