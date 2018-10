Moment van de waarheid voor brexit verschuift mogelijk weer

Aan het begin van de avond spreekt de Britse premier May de overige 27 Europese leiders toe. Die gaan daarna aan het diner - zonder May - en moeten vervolgens besluiten wat ze doen. Komt er een extra top in november of is dat te vroeg?

Bondskanselier Merkel zei vanochtend in het Duitse parlement dat ze redelijk optimistisch is. "Ik geloof nog steeds in een goede deal met de Britten." Maar, zo voegde ze eraan toe, we bereiden ons ook voor op de situatie dat het helemaal misloopt. Dat is ook de lijn die Nederland volgt.