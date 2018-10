Vesuvius vernietigde Pompeï vermoedelijk twee maanden later

Onlangs is bij een opgraving op een muur een tekst ontdekt, die daar vermoedelijk door een bouwvakker is aangebracht. Er staat ook een datum bij; omgerekend naar de moderne kalender is dat 17 oktober 79.

Omdat de tekst is opgeschreven met houtskool, wat normaal gesproken snel verdwijnt, gaan de onderzoekers ervan uit dat de eruptie van de Vesuvius kort na het aanbrengen van de tekst moet hebben plaatsgevonden. 24 oktober is dan de meest aannemelijke datum voor de uitbarsting, denken ze.

Dit wil niet zeggen dat Plinius in zijn brief aan Tacitus loog. Zijn originele brief is niet bewaard gebleven. Historici moeten het hebben van kopieën, waarin ook andere data worden genoemd, mogelijk als gevolg van fouten bij het omzetten van de datum naar de moderne kalender. 24 augustus werd altijd als de meest waarschijnlijke datum beschouwd.