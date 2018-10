Examens Nederlands als tweede taal uitgesteld

Een deel van het staatsexamen Nederlands als tweede taal wordt tot januari niet afgenomen. Dat gebeurt omdat beschrijvingen van eerder gemaakte examens circuleren op sociale media, melden de ministers Van Engelshoven en Koolmees aan de Tweede Kamer.

Het gaat om het onderdeel schrijven van het staatsexamen Nt2, programma I. Dat examen is bedoeld voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Ze moeten het examen doen om in Nederland in te burgeren, of om te kunnen werken of studeren.

Geen betrouwbare meting

De bewindslieden schrijven aan de Kamer dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) niet meer voor de kwaliteit van de examens kan instaan. Een van de regels is dat kandidaten na het examen niets over de inhoud aan anderen mogen doorgeven. Die regel geldt, omdat sommige opgaven later nog eens worden gebruikt en daarom niet openbaar mogen worden.

Nu opgaven via sociale media te vinden zijn, zijn kandidaten die dit lezen in het voordeel. Dan is het examen geen betrouwbare meting meer van hun vaardigheden, schrijven Van Engelshoven en Koolmees. "Dat maakt de huidige werkwijze kwetsbaar en het CvTE werkt aan een alternatief."

Inburgeringstermijn verlengd

Het CvTE schat dat maximaal 2000 kandidaten door het uitstel worden getroffen. Het schrijfexamen kan pas in januari volgend jaar weer worden gedaan. De examens van de onderdelen lezen, luisteren en spreken gaan wel gewoon door.

Voor mensen die het examen gehaald moeten hebben om aan de inburgeringseisen te voldoen, en van plan waren nu examen te doen, wordt de inburgeringstermijn verlengd. Kandidaten die het diploma nodig hebben om een mbo-opleiding te beginnen, kunnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) benaderen om samen naar een oplossing te zoeken.

De al afgelegde examens blijven geldig.