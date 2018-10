Bedrijf biedt gratis reparatie auto's 'A5-helden' aan

Een autoschadebedrijf uit Ede biedt aan de auto's van de 'A5-helden' gratis te repareren. Twee automobilisten dwongen maandag op de snelweg bij Amsterdam de wagen van een onwel geworden bestuurder tot stoppen, door deze klem te rijden.

Hiermee werd een ernstig ongeluk voorkomen. Drie auto's raakten hierbij beschadigd. De firma biedt de automobilisten bij wie deze schade niet gedekt wordt door hun polis, gratis reparatie aan.

Mooi gebaar

Directeur Erik Honcoop van het bedrijf Broekhuis legt uit waarom. "Er zitten dus niet alleen aso's op de weg." Hij weet: verzekeraars doen soms moeilijk over de vergoeding, "terwijl weggebruikers voor zo'n mooi gebaar juist alle ondersteuning verdienen."

Hij verwijst naar een voorval tien jaar geleden, voor hem een voorbeeld van getouwtrek over vergoeding. "Toen werd ook een bestuurder onwel, een andere automobilist nam haar in de auto. Omdat ze gestabiliseerd moest worden, knipte de brandweer het dak van de auto van de helper af. Die schade werd niet vergoed."

Schuimbekkend

Honcoop heeft de foto's van het ongeval bekeken. "Degene die achterop reed, heeft misschien een gedeukte motorkap. Dat kost hoogstens 1500 euro. Van zo'n bedrag liggen we in onze vestiging, waar we 30 schadegevallen per week binnenkrijgen, niet wakker."

Thijs Schram (41) uit Tuitjenhorn vindt het gebaar "fantastisch". Hij passeerde de slingerende auto en zag dat de bestuurder schuimbekkend achter het stuur zat, met zijn hoofd tegen het zijraam.

Hij reed erop in om die tot stoppen te dwingen. Hij heeft schade aan de voorkant van zijn auto. Meteen die middag had Schram al contact met zijn verzekering.

'Laat maar'

Hij vertelt aan NH Nieuws: "Maar dat was gelijk al een heel gedoe. Van Maastricht tot en met Groningen weet iedereen wat er daar gebeurd is, maar ze moeten een kopie van het proces-verbaal hebben, bijvoorbeeld. Toen dacht ik al: laat maar zitten."

Met het slachtoffer, een man die net vader was geworden, gaat het weer goed.