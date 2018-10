Veel Nederlandse bedrijven niet of nauwelijks voorbereid op brexit

Nog 163 dagen en dan moet de brexit zijn beslag krijgen. De vraag is of iedereen daar al goed op is voorbereid. Op dit moment geldt dat in ieder geval niet voor veel Nederlandse ondernemers. Die zijn vaak nog helemaal niet klaar voor handel met het Verenigd Koninkrijk dat niet meer bij de Europese Unie hoort. Vier op de tien ondernemers die zaken doen met de Britten zijn niet voorbereid, vijf op de tien zijn een beetje voorbereid.

Tachtig procent verwacht dat de brexit linksom of rechtsom impact heeft, maar de helft weet niet wat de gevolgen zullen zijn en doet dus nog niets, blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) onder een paar honderd ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

"Het lijkt erop dat ondernemers door alle onduidelijkheid een afwachtende houding aannemen in de voorbereidingen", zegt KvK-voorzitter Claudia Zuiderwijk. "Maar deal of geen deal met de Britten: duidelijk is dat het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wezenlijk zal veranderen."

Handel stagneert

Van de ondervraagde ondernemers denkt een derde dat de zakelijke vooruitzichten door de brexit slecht tot zeer slecht zijn. Ze verwachten een afname van de import en de export. Zeven op de tien maken zich zorgen over de extra administratieve rompslomp. Ook de heffingen en belastingen, invoerrechten, verschillen in wet- en regelgeving en oponthoud bij de grens baren ondernemers zorgen.

Duitsland is binnen de Europese Unie de grootste exporteur naar Groot-Brittannië, Nederland staat op de tweede plaats. 77.000 bedrijven, van zzp'ers tot grootbedrijf, doen zaken met Britse bedrijven. In 2017 werd voor 23,4 miljard euro uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerd en voor 39,1 miljard euro uitgevoerd.

Er worden vooral veel machines, chemische producten en voedsel verscheept, voor 2 miljard euro aan groente en fruit en 1,4 miljard euro aan vlees. 40 procent van de in Groot-Brittannië geïmporteerde tomaten en paprika's en 35 procent van de uien komt uit Nederland

Dit jaar lijkt de handel met het Verenigd Koninkrijk te stagneren in de aanloop naar de brexit, stelde het CBS al vast.