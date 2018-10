ChristenUnie wil gratis dna-test voor donorkinderen

Kinderen die zijn verwekt door een anonieme spermadonor moeten een gratis dna-test kunnen krijgen. Dat bepleit de ChristenUnie vandaag in de Tweede Kamer, bij een debat over de begroting voor het ministerie van VWS. Het lijkt erop dat de gratis test er ook komt, want naar verwachting steunt een Kamermeerderheid het voorstel.

Sinds 2004 mogen spermabanken niet meer werken met anonieme donoren. Maar er zijn nog zo'n 40.000 kinderen die voor die tijd zijn verwekt. Veel van deze kinderen weten niet wie hun biologische vader is. De ChristenUnie wil hen tegemoet komen.

Principekwestie

"Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je identiteit en voor je medische dossier. Daarmee is het voor mij een principekwestie, en daar mag geen prijskaartje aanhangen", zegt ChristenUnie Kamerlid Dik-Faber.

Donoren die zich inschrijven in de dna-databank krijgen de kosten (250 euro) vergoed. Donorkinderen moeten dit bedrag tot nu toe zelf betalen. De ChristenUnie wil dat ook zij zich kosteloos kunnen inschrijven.

Er staan nu ruim 500 donoren geregistreerd in de dna-databank. Tot nu toe hebben 2000 kinderen zich gemeld voor een test.