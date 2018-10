Man Booker Prize voor Noord-Ierse schrijfster Anna Burns

De Man Booker Prize, de belangrijkste prijs voor Engelstalige literatuur, gaat dit jaar naar de Noord-Ierse schrijfster Anna Burns. Ze krijgt de onderscheiding voor haar roman Milkman, die speelt in het Noord-Ierland van de jaren 70, toen het conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland op een hoogtepunt was.

Burns (56) is de eerste auteur uit Noord-Ierland die de prijs van bijna 57.000 euro krijgt. Haar boek gaat over een jonge vrouw die in het middelpunt komt te staan van roddels en geruchten, en die te maken heeft met een man die haar seksueel onder druk zet.

"Deze roman zal mensen helpen om na te denken over #MeToo", zei de juryvoorzitter, de filosoof Kwame Anthony Appia. "Ik houd van boeken die mensen helpen na te denken over actuele ontwikkelingen en problemen. Al zal dit boek standhouden, het gaat niet alleen maar over iets dat op dit moment gaande is."

Keerpunt

Andere genomineerde schrijvers waren de Amerikaan Richard Powers met The Overstory en de Canadees Esi Edugyan met Washington Black, over een slaaf die van een suikerplantage ontsnapt in een luchtballon. Ook Rachel Kushner, eveneens uit de VS, Robin Robertson de 27-jarige Daisy Johnson stonden op de shortlist.

De Man Booker Prize staat sinds 2014 open voor auteurs uit andere landen dan het Gemenebest. In 2016 en 2017 wonnen respectievelijk Paul Beatty en George Saunders, allebei Amerikanen. In het verleden kregen onder meer Salman Rushdie, Ian McEwan en Arundhati Roy de prestigieuze prijs, die vaak een keerpunt betekent in de carrière van de bekroonde schrijver.