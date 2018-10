Kritisch rapport over ijsbaan Hoogeveen: miljoenenstrop dreigt

Hoogeveen loopt een risico van vele miljoenen euro's bij het plan voor een kunstijsbaan met zwembad. Dat stelt de Rekenkamercommissie van de gemeente in een kritisch rapport. Ook is de gemeenteraad volgens de rekenkamer onvoldoende geïnformeerd voordat besluiten genomen moesten worden, schrijft RTV Drenthe.

Hoogeveen wist vorig jaar Assen af te troeven in de strijd om de bouw van een nieuwe kunstijsbaan. Maar door twijfelachtige onderbouwingen en foute uitgangspunten dreigt de ijsbaan een financiële strop te worden voor de gemeente, oordeelt de Rekenkamercommissie.

Subsidie onzeker

Het grootste risico zit volgens de commissie in de subsidie van de provincie. Die beloofde een bijdrage van vijf miljoen euro, op voorwaarde dat er op 1 januari 2020 geschaatst kan worden. Hoogeveen denkt dat te halen, maar volgens de rekenkamer blijkt uit onderzoek dat de haalbaarheid van die deadline hoogst onzeker is.

Ook de bouwkosten zouden een paar miljoen hoger uit kunnen vallen. Dat komt volgens de rekenkamer onder meer doordat er bij de berekeningen geen rekening is gehouden met prijsstijgingen in de bouw.

Een derde risico is de obligatielening die de gemeente in gedachten heeft. De gemeente rekent op veel animo daarvoor vanuit de Hoogeveense gemeenschap, maar volgens de rekenkamer is niet onderzocht of dat wel juridisch en fiscaal haalbaar is.

'Onvolledig en ongenuanceerd'

Verantwoordelijk wethouder Slomp herkent zich niet in de kritiek en noemt het rapport onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd. Hij wordt gesteund door burgemeester Loohuis. "Ik begrijp niet dat de Rekenkamercommissie op basis van de gegevens die zij zelf hebben onderzocht, tot die conclusie kan komen", zegt Loohuis tegen RTV Drenthe.

Loohuis erkent dat er risico's aan het project zitten, maar zegt dat daar goed over is nagedacht en dat die risico's ook met de raad besproken zijn. "De conclusie dat we ons blind hebben gestaard en maar door zijn gedenderd, zonder na te denken over de risico's, daar herken ik mij als collegelid niet in."

B&W wil door met ijsbaan

De PvdA in Hoogeveen vindt dat het project stopgezet moet worden. "Door het hele proces heen zijn er tekortkomingen. Je zou kunnen zeggen dat van maart 2017 tot en met september 2018 sprake is van onbehoorlijk bestuur", zegt fractievoorzitter Inge Oosting.

Wethouder Slomp wil geen conclusies verbinden aan het rapport en zegt dat de raad nog altijd nee kan zeggen bij de aanbesteding als de kosten hoger uitvallen. Het college wil volgens hem vooral verder met het plan.