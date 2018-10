Behulpzame actie kost Groningse brandweer busje en aanhanger

Een busje en aanhanger van de Groningse brandweer zijn aan flarden gereden op een vluchtstrook van de A31 in Duitsland. De brandweerman was op de andere rijbaan aan het helpen bij een ongeluk, toen zijn bus werd geramd door een passerende vrachtwagen.

Even daarvoor was een bestelbus op de A31 bij Geeste, net over de grens bij Emmen, door een klapband gekanteld en dwars over de weg komen te liggen. De bestuurder was daarbij lichtgewond geraakt. De brandweerman, die vanuit Stadskanaal op weg was naar een oefening in Enschede, reed op de rijbaan in de andere richting en besloot te helpen.

"Als je van de brandweer bent, kun je niet zomaar doorrijden", zegt brandweerman André Huizing tegen het Duitse persbureau Nord-West-Media TV. Hij zette zijn busje en aanhanger stil op de vluchtstrook, met zwaailichten aan, en stak over naar de andere rijbaan.

Vervolgens werd de stilstaande brandweerauto geramd door een achteropkomende vrachtwagen. Vermoedelijk was de 51-jarige chauffeur afgeleid door het ongeluk aan de andere kant van de middenberm.